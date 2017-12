Quando um relacionamento acaba, a sensação é de que não vamos encontrar um novo amor nunca, não é verdade? Que nada! Estas famosas provam que é possível, sim, dar a volta por cima e viver um novo romance sem amarras nos traumas do passado. Inspire-se:

A apresentadora de 55 anos passou 26 deles casada com o jornalista William Bonner, 54 anos. Juntos, tiveram os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Considerados o casal 20 do telejornalismo brasileiro, os dois pegaram o público de surpresa quando anunciaram o divórcio em agosto de 2016.

No entanto, em novembro deste ano, 15 meses após a separação, ela foi vista pela primeira vez com o namorado Túlio gadelha, 30 anos, com quem troca declarações públicas de amor no Instagram quase toda semana desde então.

Foram 17 anos de casamento com o também ator Edson Celulari, 59 anos, com quem teve os filhos Enzo e Sophia. Eles se divorciaram em 2010.

Atualmente, a atriz de 50 anos divide os palcos e a vida com Jarbas de Melo, 47 anos, protagonista do musical Cantando na Chuva, no qual ela interpreta Lina Lamont. Os dois estão juntos desde 2014.

O mundo inteiro pareceu virar os olhos para a estrela de Friends quando Brad Pitt, 53 anos, deixou o casamento de cinco anos para ficar com a colega do filme Senhor e Senhora Smith, Angelina Jolie, 42 anos. Enquanto o novo casal se tornou um dos mais queridos de Hollywood e teve seis filhos juntos, Jen passou a ser vista como a ex de Brad que nunca engravidou.

Em novembro do ano passado, ela chegou a escrever uma carta poderosa em que desabafava sobre essa fama: “Meu status civil foi ridicularizado; meu divórcio foi ridicularizado; minha falta de companheiro ridicularizada; meus peitos foram ridicularizados. É tipo, “Por que estamos olhando para as mulheres apenas através dessa lente particular que nos separa? Por que estamos ouvindo isso?’, eu penso: eu tenho me esforçado muito nesta vida e nesta carreira para reduzida a uma mulher triste e sem filhos.”

No entanto, engana-se quem pensa que ela sofria com esse fardo. Desde agosto de 2015 ela está (muito bem) casada com o ator Justin Theroux, 46 anos, com quem começou a namorar em 2011.

A apresentadora passou sete anos casada com o empresário Roberto Justus, 62 anos. Os dois se divorciaram em 2013, mas mantiveram o carinho e o respeito, principalmente, em nome da criação da filha Rafaella, 8 anos.

Um ano depois, ela engatou em um romance com o jornalista César Tralli, 46 anos. O casal chegou a ficar um tempo separado – entre outubro de 2016 e maio deste ano –, mas voltaram com tudo. Em junho, eles anunciaram que estavam noivos e, já no início de dezembro, se casaram.

A atriz de 33 anos passou por poucas e boas antes de formar a família linda que vemos hoje. Em 2009, ela se casou com o ator Joaquim Lopes, 37 anos, após cinco anos de namoro. No entanto, eles se separaram logo após a Lua de Mel e não demorou para que Joaquim assumisse o namoro com a atriz Paolla Oliveira, 35 anos. Os rumores são de que os dois se envolveram durante as gravações Uma Professora Muito Maluquinha, quando ele ainda estava com Thaís.

Depois, ela teve outros relacionamentos, até que conheceu o cantor Michel Teló, 36 anos, no Carnaval de 2012, que havia acabado de se separar. Foi amor à primeira vista! Os dois, então, se casaram em outubro de 2014 e já são pais de duas crianças lindas, Melinda e Teodoro, que bombam nas redes sociais.