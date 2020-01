César Filho: ‘Ganhar dois programas é um renascimento para mim!’

Depois de dez anos no SBT, César Filho se despediu da emissora de Silvio Santos, agradecendo especialmente ao chefão tudo que conquistou por lá. Ele já assinou contrato com a Record e estará no ar até março do ano que vem com dois programas.

A mulher de César, a atriz Elaine Mickely, deverá apresentar uma das atrações com ele. Ela e os filhos Luma, 13 anos, e Luigi Lorenzo, 10, festejam, pois agora terão César mais tempo com eles. A seguir, acompanhe nosso bate-papo com o comunicador!

O que o levou a trocar o SBT pela Record?

O projeto profissional e a proposta dos programas me agradaram demais. E, em contrapartida, terei um horário melhor. Para fazer o Notícias da Manhã, eu precisava acordar às 3 horas da madrugada. Dormia um pouco à tarde e à noite, mas o sono ficava interrompido. E eu já estava nesse horário há dois anos. E não dava para participar de eventos sociais ou comemorações. Era um desconforto para mim, atrapalhava minha convivência com a Elaine e com nossos filhos.

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

O Notícias da Manhã estava indo muito bem… Foi uma decisão difícil para você?

Eu estava feliz. Batíamos a Globo na primeira hora, e até forçamos a emissora a mudar. Depois de 14 anos, ela vai tirar o Globo Rural do ar de segunda a sexta (a partir de 1º/12, a atração voltou a ser exibida só aos domingos). E a própria Record, que entrava com seu primeiro jornal às 6h30, antecipou para 6h, com o Balanço Geral Manhã, por nossa causa.

Pode dizer que o Notícias da Manhã trouxe um crescimento profissional importante para você?

Foi muito bom para mim… Eu tinha três horas para me comunicar com o público, um espaço no qual eu era comunicador, não só apresentador. E serviu para mostrar para o Brasil um lado que talvez não soubessem que eu tenho. Isso também despertou o interesse de outras emissoras… Então, a Record me convidou, muito provavelmente em virtude disso.

Como foi sua saída do SBT?

Tudo foi muito claro, aberto e honesto o tempo todo.

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

A proposta financeira da Record pesou?

A proposta profissional da Record é que foi maravilhosa, além de tudo vou fazer dois programas. O dinheiro é uma consequência… Se as atrações derem certo, fizerem sucesso, automaticamente vou ganhar muito bem.

Fale um pouco sobre as atrações...

Vou apresentar o reality show Power Couple, um sucesso no mundo todo. Nele há confinamento de casais e disputa entre eles. Também vou comandar um programa diário de jornalismo e entretenimento. Não sabemos ainda horários nem maiores detalhes. O bacana é que todos na Record estão apostando em mim.