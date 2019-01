Celine Dion terá filme sobre sua vida

Celine Dion terá sua própria cinebiografia e o longa já começou a ser produzido. Com estreia marcada para 2020, o filme é da francesa Valerie Lemercier, que também vai interpretar a cantora.

Celine autorizou a utilização de suas músicas no filme, que recebeu o nome de The Power of Love. As composições que já estão confirmadas são All By Myself, My Heart Will Go on e I’m Alive.

A cinebiografia irá contar a trajetória da cantora canadense, suas relações familiares e o envolvimento dela com o ex-empresário e marido René Angélil. Além disso, também será abordada a forte relação que Celine teve com a mãe.

“Descobri a força da história de amor deles e o enorme senso de humor que eles têm, e entendi melhor a alquimia dessas três ambições individuais que transformou uma garotinha indesejada em uma das maiores estrelas do planeta”, contou a diretora em uma entrevista à Variety.

