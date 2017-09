Casamento de Tralli com Ticiane Pinheiro já tem local e data

O casamento do jornalista Cesar Tralli com a atriz Ticiane Pinheiro já tem data e local para acontecer: o hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão, cidade do interior de São Paulo será o palco da cerimônia que deverá no dia 2 de dezembro.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Ricardo Feltrin, o estabelecimento estará fechado neste dia exclusivamente para a realização do evento. Os convidados, que deverão ser 250 entre familiares e amigos próximos, deverão ocupar os 37 quartos do luxuoso hotel.

O estilista Ricardo Almeida será um dos padrinhos. A famosa promoter Carol Sampaio e a apresentadora Ana Hickmann também são nomes já confirmados para a lista das madrinhas da noiva. O namoro entre o casal começou em junho de 2017, e foi anunciado publicamente através das redes sociais.