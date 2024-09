Carolina Dieckmann faz piquenique em hotel com diárias de mais de R$ 20 mil

A atriz Carolina Dieckmann está desfrutando de uma experiência luxuosa em Portugal. Hospedada na Herdade Malhadinha Nova, uma sofisticada fazenda-hotel, Dieckmann fez um piquenique acompanhado de vinhos neste sábado (07).

O Herdade Malhadinha Nova tem uma estrela verde Michelin e é um verdadeiro luxo. A reserva para o próximo final de semana custa €3.275 por noite, ou aproximadamente R$ 20 mil. O mínimo para uma reserva é de dois dias, o que sobe o valor para €6.550, ou R$ 40.500.

A propriedade oferece quartos equipados com camas king-size, sala de estar, lareira, cozinha completa, terraço, piscina aquecida ao ar livre e um jardim.

De acordo com o hotel, “convidamo-lo a viver toda a azáfama das vindimas, enquanto desfruta da essência do Alentejo, caracterizado por um sentido único de tempo e espaço”.

