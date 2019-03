Carla Perez faz discurso empoderado no Carnaval de Salvador

View this post on Instagram

Direto das profundezas do Oceano para fazermos um mar de alegria na Avenida #CampoGrande 🌊 ✨ #PIPOCA do @blocoalgodaodoce 🐙🐠🦈🦑🐟🦐🐬🦀🐳🐡🐋🐢🐙🦈 #Gratidão aos meus parceiros mais que especiais!! @acmnetooficial @diego_andradez @cassiobeauty @sinvalhair_ @salaomissnail @divinotoquealugueldefantasia @fagnerbispoo @talitasylos @crshoesdesigner @souldila @diegosantarosa_oficial @andre_assis @bmartbrinquedos @giocattolobr @karolainecred @produtosmagrela @anaclaramonteiro_makeup @willbettencourt @mundodobrigadeiro.ssa @pamelitagourmet @cozinhadechef @mesckla @cristalliotica @solangealmeida @balloonsdesigners @nobregakbrall @bigrafsacolas @djraffamaciel @balletalgodaodoce @paulaaeciaa @cp_producoes