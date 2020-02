Caras & Bocas: Filho de Dafne e Gabriel nasce no Natal

O filho de Dafne e Gabriel vai ser levado

para a incubadora após o parto

Durante a festa de Natal na pensão de Socorro (Elizabeth Savalla), Gabriel (Malvino Salvador) fica na maior expectativa, torcendo para que o filho chegue justamente no mesmo dia do nascimento de Cristo. O momento é de alegria também porque Dafne (Flávia Alessandra) recupera o dinheiro que ganhou com a venda dos quadros de Xico (a chimpanzé Keith).

Felizes, Bianca (Isabelle Drummond) e Felipe (Miguel Rômulo) trocam presentes. Para surpresa e felicidade geral, Xico aparece para uma visita. Em meio às comemorações, Dafne avisa: chegou a hora de o bebê nascer. Nervoso, Gabriel pede aos parentes que avisem ao Dr. Ernani (Roney Facchini) enquanto ele leva a esposa para a maternidade.

Sensitiva, Anita (Danieli Haloten) comenta com o marido, Anselmo (Wagner Santisteban), que tem algo de errado com o bebê de Dafne. Minutos depois, Dr. Ernani inicia o parto, mas a demora do bebê em vir ao mundo faz Socorro e Gabriel ficarem aflitos. O nenê, um menino, realmente nasce com problemas e é levado para a incubadora. Arrasada, Dafne vai observar seu principezinho e recebe o apoio de Gabriel e da família.

Enquanto isso, Judith (Deborah Evelyn), que pode perder a galeria para Dafne, começa a planejar o sequestro do filhinho de Anita, para que assim Dafne retire o processo que move contra ela.