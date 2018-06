Cantor Naldo é condenado por agredir sua esposa

De acordo com a denúncia, no dia 2 de dezembro de 2017, após uma discussão, Naldo agrediu a mulher com socos, tapas, puxões de cabelo e um golpe dado com uma garrafa.

Quatro dias depois, a Justiça ordenou medidas protetivas à Ellen. Fora estabelecido que o cantor deveria deixar a casa imediatamente e manter 100 metros longe dela – ele também estava proibido de manter qualquer tipo de contato.

Porém, Naldo e Ellen reataram e em março desse ano ela pediu que as medidas fossem retiradas.

Naldo também foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas acabou liberado após pagar fiança.

