‘Caminhos do Coração’, a novela com os melhores memes está de volta

A RecordTV pegou todo mundo de surpresa na tarde desta quinta-feira (14). A novela ‘Caminhos do Coração‘, que é a primeira parte da famosa trilogia ‘Os Mutantes‘ será reprisada a partir de segunda-feira, nas tardes da emissora. Há algumas semanas a emissora havia divulgado que reprisaria ‘Vitória’, mas mudou de ideia nos 45 do segundo tempo.

‘Caminhos do Coração’ (2008) foi escrita por Tiago Santiago e trouxe uma história bem inusitada para as novelas da Record. Apostando numa linha parecida com X-Men e a série ‘Heroes’ (que fazia um baita sucesso na época), a trama mostrava uma artista circense chamada Maria (Bianca Rinaldi) que se via envolvida em um esquema envolvendo uma clínica de mutantes, vampiros, reptilianos e até extraterrestres. A Record não economizou nos efeitos especiais, colocando um tiranossauro rex para atacar transeuntes em um arco da narrativa.

Veja também



O anúncio da reprise de ‘Caminhos do Coração’ gerou uma comoção na internet… pelos motivos meio “errados”. Com diálogos didáticos, atuações medianas, história surreal e efeitos especiais toscos, a novela se tornou um ícone trash.

Vários canais de YouTube já fizeram vídeos especiais para analisar cenas engraçadíssimas, como a que trazia uma garota encontrando um sapo gigante (e de onde surgiu o meme “que sapão“). Também ficaram famosas as cenas com a Pisadeira e Théo Becker interpretando o Homem-Cobra.

A repercussão no Twitter, como não poderia deixar de ser, relembrou vários momentos memísticos dessa novela.

Esse momento é nosso! A Record decidiu reprisar a novela Caminhos do Coração, 1ª temporada de "Os Mutantes". Na próxima segunda feira (18) às 15h45. pic.twitter.com/AOyIjgVnMF — os mutantes memes (@osmutantesmemes) March 14, 2019

Gente quem vcs acham q era o melhor mutante da novela os mutantes/caminhos do coração? *gif meramente ilustrativo* pic.twitter.com/3BGH7xTum2 — salvianoelias (@salvianoelias) March 12, 2019

Socorro, Bela a Feia e Os Mutantes: caminhos do coração juntinhas. Esse momento é nosso! pic.twitter.com/sOQGoApcgn — Marichuy (@tequieromaite_) March 14, 2019

essa é a origem do meme "nossa, que sapão"

sim, veio da novela os mutantes e eu ia morrer sem saber disso pic.twitter.com/pwbwknpn5X — carol (@liarsperk) March 4, 2018

https://twitter.com/nievilela/status/1106236862832828417

Seja para relembrar esse sucesso ou para rir dos (d)efeitos especiais, ‘Caminhos do Coração’ está de volta e queremos muito nos divertir de novo com essa novela.