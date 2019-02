Camila Queiroz radicaliza visual com novo corte

A atriz Camila Queiroz está no ar na novela ‘Verão 90’, da TV Globo. E, para viver a nova fase de sua personagem, Vanessa Dias, ela teve de aderir a um novo corte de cabelo.

Em seu perfil no Instagram, Camila compartilhou o novo visual, feito pela profissional Mariana Gorini. Ela aderiu a um estilo chanel, com os fios na altura do queixo.

Confira o novo visual:

