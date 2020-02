Cama de Gato: Alcino desmascara Verônica

Alcino

Foto: Rede Globo

O castelinho de Verônica (Paola Oliveira) começa a ruir. Kátia (Nívea Stelmann) e Mari (Isabela Garcia) preparam uma armadilha para a megera. Elas fazem com que Verônica e Roberto (Dudu Azevedo) se encontrem para que Alcino (Carmo Dalla Vecchia) os flagre, mas… a dupla do mal percebe que caiu numa cilada e se safa. Só que por pouco tempo. Para tirar a prova, Alcino mente para Verônica que vai viajar. Ela liga para Roberto, assim que o marido sai de casa, e marca um encontro. O empresário se hospeda no hotel onde a esposa costuma se encontrar com o amante e, para sua surpresa, vê os dois aos beijos.