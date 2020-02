Caio Junqueira e Giselle Itié estariam namorando!

Caio Junqueira e Gisele Itié: apaixonados?

Foto: Divulgação / Rede Record

Na sexta, 28 de maio, uma notícia agitou os bastidores da Record e o mundo das celebridades. Caio Junqueira, protagonista de Ribeirão do Tempo, e Giselle Itié, a estrela de Bela, a Feia, estariam vivendo um romance.

Procurados por nossa reportagem, no entanto, nenhum deles quis comentar sobre o namoro. Mas amigos próximos garantem: os artistas estão juntos e apaixonados.

Em entrevista de 2007 a TITITI, o ator, que se destacou no filme “Tropa de Elite” (2007) na pele do policial Neto, falou de amor. Na época, ele declarou que sua última namorada havia sido Laura Ramos, atriz cubana com quem contracenou no longa “Viva Sapato!” (2002). Os dois teriam terminado após quatro anos de relacionamento. Depois disso, não se soube de mais nenhuma paixão dele. “Quando me envolvo, sou muito intenso. Não sei namorar superficialmente. O meu maior objetivo é encontrar o amor da minha vida, uma mulher muito bacana, para ser a mãe dos meus filhos”, confessou recentemente.

Pelo jeito, já encontrou! Giselle estava solteira desde março, quando se separou do americano Kevin Tang, com quem namorou a distância durante dois anos. Ele morava na China.