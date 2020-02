Caio Castro encara um novo desafio

O ator não quer ser rotulado de galã

Foto: Rafael França

A sorte continua a favor de Caio Castro. O ex-garçom, que estreou na televisão após participar do concurso Casal Malhação 2008, do programa Caldeirão do Huck, continua colhendo os louros do sucesso.

Depois de brilhar como Bruno na novelinha juvenil e de encerrar sua participação no início de 2010, o paulistano, de 21 anos, vive Edgar, um dos protagonistas de Ti-Ti-Ti. “Adoro desafio! Não gosto de ficar na zona de conforto”, afirma o gato, que precisou se despedir dos cabelos encaracolados para diferenciar o atual personagem do anterior.

“Também deixei a barba crescer um pouquinho para tirar aquele ar ‘teen’ que o Bruno tinha. Edgar precisava ter coerência com o figurino. Ele usa blazer, terno, tem um visual mais sério. É um rapaz muito adulto, culto, rico… Chega até a ser um pouco careta. Muito diferente de mim, que sou bastante alegre, descontraído”, afirma o gato. Apontado como um dos rostinhos mais bonitos da telinha, Caio desabafa: “Eu não quero empreender o rótulo de galã”.

Foi difícil fazer logo de cara cenas quentes com Guilhermina Guinle?

Pois é… É tudo uma questão de tempo, mas também preciso pensar que o tempo é muito curto. É necessário criar uma dinâmica rápida. Mas temos uma relação boa. Está bem legal.

Na vida real, você já se envolveu com uma mulher mais velha?

Namorei duas vezes na minha vida, nunca fui muito namorador. E, geralmente, me envolvo

com mulheres mais velhas. Mas agora estou solteiro, trabalhando muito, totalmente focado na minha carreira. No momento, estou namorando a novela.

Depois de tirar seus famosos cachos, ainda o reconhecem na rua?

Rola sempre uma dúvida. O cabelo deu uma mudada boa no meu visual. Outro dia, fui a um

rodeio e comprei ingresso na pista. Falei com um amigo que iria testar se o cabelo tinha feito mesmo a diferença. E fez. Poucas pessoas vieram falar comigo. Isso foi mais uma prova de que o cabelo cacheado era realmente a marca registrada do Bruno.

Você estava se sentindo meio acomodado em Malhação?

Se eu falar que não, é mentira. Quando a gente fica muito tempo fazendo uma coisa sente dificuldade de manter a graça, a bossa do negócio… Ao mesmo tempo, era muito tranquilo porque eu estava com o personagem na mão. Mas agora é uma tensão, é sentir a borboleta no estômago. É isso que me move.

Como está sendo encarar essa nova fase da sua vida?

Bom, é a primeira vez que eu atuo em uma comédia, apesar de que Malhação tinha uma pitada de comédia, mas é a minha primeira novela comédia mesmo, e essa já veio com direito a Jorge Fernando e tudo mais! Mas tem sido muito bom, é o meu primeiro trabalho que envolve uma grande responsabilidade, eu fiquei muito feliz com o convite do Jorge, recebi a notícia em um almoço e topei na mesma hora.

E você gosta de moda? O que não falta no seu guarda roupa?

Na verdade eu tenho minha própria moda, não sigo tendências. Eu curto mais roupas de surfe, gosto de usar algo confortável. Eu compro roupa de marca, mas também compro roupa no mercado sabe?! Às vezes eu olho e falo é essa! Se eu curtir, eu levo. Mas o que não falta no meu guarda roupa é tênis.