Rara aparição: Alessandra Negrini curte Lollapalooza com a filha

Apesar de ser bem ativas nas redes sociais, Alessandra Negrini raramente posta foto ao lado de sua filha, Betina Ferreira. Mas neste domingo (7), elas apareceram juntos no festival Lollapalooza, em São Paulo.

Para o evento, a filha da global escolheu um look estiloso e com muita maquiagem. Mesmo com a pintura, foi possível reparar na semelhança entre as duas.

A menina de 14 anos é filha da atriz com o cantor Otto. Aos 48 anos, ela é mãe de dois filhos. O mais velho, Antonio, fruto de seu casamento com Murilo Benício, já é mais conhecido do público. Mas a caçula, Betina, raramente é vista.

Alessandra Negrini e Otto ficaram sete anos juntos e estão separados desde 2008.

