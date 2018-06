Fim da novela: Diretor libera Bruna Marquezine para ir à Rússia

Negociando há semanas, a atriz Bruna Marquezine, 22 anos, pode finalmente preparar as malas para ir para a Rússia assistir ao namorado Neymar Jr. jogar contra a Costa Rica na Copa do Mundo FIFA 2018. O diretor de Deus Salve o Rei, Fabrício Mamberti, autorizou a folga das gravações para que a estrela viajasse.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Bruna irá embarcar na quarta-feira (20) e precisa retornar aos estúdios na segunda-feira (25). Fabrício já havia dito que se o roteiro colaborasse para que suas cenas fossem gravadas com antecedência, a atriz poderia viajar.

Além de Bruna, Marina Ruy Barbosa e Romulo Estrela, que interpretam Amália e Afonso na trama, também foram autorizados a folgar.

Será que a ida da atriz irá dar sorte para o Brasil? Esperamos que sim!

