Fernanda Gentil revela que quer ter filho com a namorada

Mãe de dois filhos, a jornalista Fernanda Gentil, 31 anos, planeja aumentar a prole. Ela fez essa revelação ao jornal Extra ao contar que a namorada Priscila Montandon está morando com ela há um mês.

“Fiquei com mais vontade ainda de ter outro filho porque encontrei alguém tão parecida comigo. Estamos morando juntas há um mês, ela me ajuda muito com os meninos, abraçou a causa, comprou o pacote total”, disse a jornalista.

“Tenho muito amor pra dar, vontade de educar, deixar mais uma parte minha neste mundo pra tentar mudá-lo pra melhor. Priscila também quer. Pode ser adotando, congelando óvulo, fazendo inseminação ou fertilização… Queremos criar um serzinho nosso juntas. De onde vai sair e como, se de mim ou dela, não importa”, completou.

Fernanda já é mãe de Gabriel, 2 anos, fruto do casamento com o empresário Matheus Braga, e de Lucas, 10 anos, afilhado que cria desde que a mãe biológica do garoto morreu, há mais de oito anos. No entanto, ela divide as responsabilidades do mais velho com o pai da criança e, agora, está tentando se adaptar à distância, já que os dois se mudaram para Teresina, no Piauí, no início do ano.

“Choro dia sim, dia não, sentindo a falta dele, que estava comigo desde 1 ano e 4 meses de vida, quando a mãe faleceu. Eu e meu tio, pai dele, nos revezávamos bem no Rio, mas ele acabou sendo transferido para trabalhar lá”, compartilhou. “É a situação clássica de sofrer calada, não tem o que fazer. Agora, a gente se vê pelo menos uma vez por mês. Nos dez últimos dias de Copa, ele e Gabriel vão pra lá me encontrar, na companhia da minha mãe e da Priscila”, disse.