Bruna Marquezine manda recado para jogador do México que pisou em Neymar

Se já está difícil segurar a emoção para a gente acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2018 de longe, imagina para a atriz Bruna Marquezine, 22 anos, que está acompanhando o desempenho do namorado Neymar Jr. pela TV. Nesta segunda-feira (2), em especial, Bruna demonstrou ter ficado preocupada com o jogador.

Durante a partida contra o México pelas oitavas de final do mundial, o jogador Miguel Layun fez dois ataques pesados contra o craque. Primeiro ele puxou Neymar pela cintura depois de ele reclamar de dor após ter caído, depois deu um pisão no calcanhar do brasileiro que estava recebendo atendimento médico fora do campo.

Bruna não se segurou. Em um perfil do Instagram replicou o vídeo do momento em que Layun pisou no pé do namorado, a atriz comentou “NÃO ENCOSTA NO MEU NAMORADO”. E ela não está sozinha. Diversos brasileiros – entre eles, atrizes como Tatá Werneck e Cleo Pires – foram aos perfis do jogador mexicano no Twitter, no Instagram e no Facebook criticar sua atitude. Afinal, brasileiro na internet mundial é assim: mexeu com um, mexeu com todos.