Bruna Marquezine e Vera Viel se encontram e semelhança impressiona

A semelhança física entre irmãos e familiares é bem comum, mas já imaginou encontrar alguém muito parecida com você e que não tenha nenhuma relação de parentesco? É exatamente isso que acontece com Bruna Marquezine e a apresentadora Vera Viel. Já faz algum tempo que a semelhança entre as duas virou assunto na internet, mas o encontro das estrelas só se concretizou agora.

Vera, que é esposa do também apresentador Rodrigo Faro, encontrou Bruna em um evento, na noite de ontem (16), e aproveitou para registrar o momento. “O encontro com Bruna Marquezine”, escreveu em suas redes sociais.

Não precisamos nem dizer que os fãs entraram em euforia com o encontro, não é? O post de Vera recebeu uma chuva de elogios para as duas. E aí, você também acha a semelhança entre elas impressionante?

