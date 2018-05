Britânico é processado por planejar ataques contra o Príncipe George

O britânico Husnain Rashid, 32 anos, está sendo processado no Reino Unido por encorajar ataques ao príncipe George, 4 anos.

Husnain fornecia um “conjunto de ferramentas para o terrorismo” por meio de redes sociais e do canal online Lone Mujahid. Era nesses locais que o britânico incitava e arquitetava planos de atingir o herdeiro da coroa britânica.

“Sua recomendação era não discriminar e não fazer distinções entre adulto e criança, entre membros das forças de combate de civis”, explicou a promotora Annabel Darlow ao The Guardian. “Suas sugestões incluíam injetar venenos em sorvetes vendidos nos supermercados e atirar no príncipe George em seu primeiro dia de aula”, completou a jurista.

De acordo com o jornal britânico, outra técnica usada por Husnain para incitar os ataques foi o envio de fotos do príncipe em seu endereço residencial com a seguinte mensagem para seus seguidores: “Nem a família real será esquecida”.

Agora, Husnain, ex-professor de uma escola islâmica e suspeito de manter relações com Estado Islâmico, responderá por seis crimes. Entre eles incitação ao terrorismo, atentados ao desfile de Halloween de Nova York e a ferrovias da Austrália. “Ele fez numerosos posts glorificando atrocidades terroristas e encorajando seus leitores a planejar ataques”, contou Annabel.

