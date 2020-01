Bradley Cooper e Lady Gaga têm “conexão enorme e incontrolável”

Para todo mundo que estava shipando Lady Gaga e Bradley Cooper desde “Nasce uma Estrela“. Que foi criticado quando sonhou com esse casal depois da apresentação épica da dupla no Oscar 2019. Será que agora, que os dois estão oficialmente solteiros… vai rolar?

Lady Gaga já disse que tudo aquilo era uma (excelente) atuação e que não tinha nada além de amizade e profissionalismo naquelas trocas de olhares. Mas a revista People, superconhecida nos Estados Unidos, garante que os dois têm uma “conexão enorme e incontrolável“, e que – sim – essa proximidade entre Gaga e Cooper foi decisiva para o fim do casamento do ator com a modelo Irina Shayk.

O ator teria se tornado ausente durante as filmagens de “Nasce uma Estrela”, e, durante a turnê para promover o filme, os boatos sobre a proximidade dele com Gaga chatearam a modelo.

Mas calma lá, que a fonte da People disse que apesar da tal conexão enorme e incontrolável, “ainda é prematuro dizer que isso vai virar uma história de amor pública”, e que especular isso agora é… delicado.

Enquanto a gente especula, Irina Shayk está na Islândia fotografando para as marcas italianas Falconeri e Intimissimi. Um bom jeito de passar o fim do relacionamento, não é mesmo?