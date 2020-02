BMW Jazz Festival 2012

Nomes da nova geração do jazz como Ambrose Akinmusire (à esquerda) e Trombone Shorty (à direita) se apresentam no mesmo festival que os consagrados Chick Corea e Maceo Parker

Fotos: Divulgação

Foi anunciada nesta terça-feira (20) a lista de atrações e datas da segunda edição do BMW Jazz Festival, evento que reúne artistas das diferentes linhas do jazz. O festival acontece em São Paulo, no Via Funchal, de 8 a 10 de junho; e no Rio de Janeiro, no Teatro Oi Casagrande, de 11 a 13 de junho. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 14 de abril, mas ainda não foram divulgadas informações sobre os preços.

Entre as nove atrações do evento, além de nomes consagrados como Chick Corea e Maceo Parker, dois artistas do time da nova geração se destacam como grandes apostas do jazz: o aclamado Trombone Shorty, um virtuoso trombonista e trompetista, de 26 anos, que mistura jazz com pop; e o trompetista Ambrose Akinmusire, um dos mais promissores nomes de sua geração.

Ambrose Akinmusire, jovem músico americano de 28 anos, tem seu disco de estreia, “When the Heart Emerges Glistening”, entre os mais aclamados de 2011. Confira no vídeo abaixo um pouco do estilo do rapaz!

Prodígio do sopro, o também americano Troy “Trombone Shorty” Andrews foi descoberto ainda na adolescência por Lenny Kravitz, que o convidou para entrar em turnê com a sua banda. Hoje, com apenas 26 anos de idade, o jovem se apresenta frequentemente com artistas consagrados, como Jeff Beck, U2, Norah Jones e Diana Krall. Seu projeto solo “Trombone Shorty & Orleans Avenue”, nomeado ao Grammy em 2010 pelo disco de estreia “Backatown”, o credenciou a participar dos maiores festivais de música do mundo.

O BMW Jazz Festival oferecerá ainda seis workshops gratuitos, na Escola de Música do Estado de São Paulo, que serão ministrados por Chick Corea, Lenny Whitw, Stanley Clarke, Charles Lloyd, Christian Scott e Trombone Shorty.

