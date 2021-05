Bill Gates assume ter traído Melinda com funcionária da Microsoft

Recentemente a internet se surpreendeu com o fim do casamento de Bill Gates e Melinda Gates. Juntos por 27 anos, os dois criaram uma família e a Fundação Bill e Melinda Gates, nos anos 2000.

Neste domingo (16), o The Wall Street Journal apontou que, em 2020, a Microsoft, empresa fundada por Bill Gates, começou a investigar um relacionamento extraconjugal entre o empresário e uma funcionária.

Com isso, os diretores teriam optado pela saída de Gates do conselho. Entretanto, a assessoria do empresário afirmou que o afastamento dele foi solicitado em busca de ter mais tempo para os trabalhos filantrópicos.

Tanto Gates, por meio de um porta-voz, quanto a engenheira confirmaram a traição ao veículo. Segundo o porta-voz, o relacionamento ocorreu há 20 anos e terminou de forma amigável.

“A Microsoft recebeu uma questão na segunda metade de 2019 de que Bill Gates pretendia iniciar um relacionamento íntimo com um funcionário da empresa no ano 2000.”

O comunicado ainda informou que um comitê do conselho analisou o caso com o auxílio de um escritório de advocacia externo para conduzir uma investigação completa. “Ao longo da investigação, a Microsoft forneceu amplo suporte ao funcionário que levantou a questão”, apontou a empresa.

O The New York Times noticiou que Bill também assediou mulheres que já trabalharam na Microsoft e na Fundação Bill e Melinda Gates.

Além disso, a reportagem apontou que advogados foram contratados para cuidar de seu divórcio, em 2019, quando reuniões entre Gates e Jeffrey Epstein, condenado por uma série de abusos sexuais, foram divulgadas. Segundo um porta-voz, o relacionamento dos dois era por conta de trabalho.

Gates ocupa o quarto lugar das pessoas mais ricas do mundo. De acordo com o levantamento da Forbes, ele possuI em patrimônio líquido US$ 128,3 bilhões, cerca de 676,53 bilhões de reais.