Betty Faria se emociona em aniversário de 74 anos

Um time de amigos e admiradores e uma das maiores atrizes do país. Betty Faria foi ovacionada com afinco durante a estreia da peça A Atriz, que apresentou no Rio de Janeiro na noite dessa sexta-feira (8). Desta vez não foi apenas o trabalho bem feito de Betty que arrancou os aplausos, mas também o seu aniversário de 74 anos. Diante de tanto carinho, ela não segurou as lágrimas.

Depois do espetáculo, a atriz recebeu os parabéns com um bolo de aniversário. A sessão, reservada para convidados, reuniu artistas como Rosamaria Murtinho, Luís Carlos Miele, Carla Diaz e Emanuelle Araújo na plateia.