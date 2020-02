Bela, a Feia: Rodrigo descobre que é filho bastardo

Rodrigo descobrirá que não é filho legítimo de Ricardo

Nas nuvens após uma linda noite de amor com Bela (Giselle Itié), Rodrigo (Bruno Ferrari) se sente em lua de mel, pois está encantado com a secretária. Entretanto, a vida dele em breve se transformará, e de um mar de rosas passará a uma violenta tormenta. Isso porque Cíntia (Carla Regina) fica sabendo que é filha de Ricardo (Jonas Bloch) e corre para contar ao noivo.

Alucinada, a patricinha sai do encontro com Olga (Ângela Leal) a mil por hora e vai para a agência. Lá, revela a Rodrigo que os dois são irmãos. Ela explica que a governanta lhe contou toda a história e se desespera.

Rodrigo fica bastante desconfiado, já que Olga sempre incentivou o namoro dos dois. Ele acredita que a mulher que o criou nunca deixaria que ocorresse um incesto. Neste momento, contudo,cai a ficha: ele pode não ser filho legítimo de Ricardo! Fato que em breve se confirmará.

Angustiado, o rapaz tenta falar com o pai, mas ele viajou com Verônica (Simone Spoladore) e está incomunicável. Então, uma ligação de um hospital o interrompe. Olga está internada em estado muito grave. A pobre mulher foi atropelada logo após revelar a verdade à filha, que foi embora pouco antes do acidente. Rodrigo e Cíntia vão vê-la na UTI. A garota se abala com a informação de que a mãe pode não sobreviver. E Rodrigo, por sua vez, chora e pede a Olga que reaja. Mas ela já não ouve nada pois sofre uma parada cardíaca.