Bela, a feia: Cíntia flagra Bela e Rodrigo agarrados

Cíntia (Carla Regina)

Foto: Divulgação

Bela (Giselle Itié) e Rodrigo (Bruno Ferrari) falsificam documentos para parecer que a agência não está em crise e o resultado é maravilhoso. Animados, eles se abraçam e Cíntia (Carla Regina) aparece bem na hora. Ela flagra o lindão agarradinho à feia e fica uma fera. Na mesma noite, Cíntia pressiona Rodrigo para marcar a data do casamento e ele, irritadíssimo, termina tudo. E adivinha no colo de quem o bonitão vai chorar: de Bela, sua fiel escudeira. Dias depois, no entanto, o gato sofre pressão de todos os lados e acaba reatando com a ex. Já Bela é pedida em casamento por Nelson (Cláudio Gabriel).