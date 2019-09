Beijo roubado de Phellipe em Hariany durante “A Fazenda” causa revolta

Uma atitude de Phellipe Haagensen, participante do reality show A Fazenda 11, na madrugada deste sábado (28), levantou protestos de internautas nas redes sociais.

Enquanto discutia com Hariany, outra integrante da casa, Phellipe partiu para cima da peoa e lhe roubou um beijo sem permissão. “Ele deu um beijo na minha boca”, disse a participante a Diego Grossi, que também estava na sala da casa no momento da briga.

Hariany pisando no machista e ele foi lá e deu um beijo nela sem o consentimento, QUE NOJO, QUE NOJO DESSE HOMEM, PHELLIPE EXPULSO #AFazenda11 pic.twitter.com/xuBsPKyX5f — diegu (@pisoteei) September 28, 2019

O gesto provocou a ira do público e se tornou o assunto mais comentado no Twitter. Muitos se indignaram com a postura do participante no meio da discussão e pediram sua expulsão por ter beijado Hariany sem consentimento da moça – o que poderia configurar assédio.

Atualmente, o Brasil conta com a lei 13718/2018, a da importunação sexual que tipifica a prática “contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.

Eita. Assédio é assédio… Não existe meio termo. Expulsão é pouco. — @gabrielmendes21 (@gabrismendes) September 28, 2019

Cara nojento. Doido. Tem que ver essa cabeça dele aí pq não é normal não.. Manda internar. — Matheus (@MatheusBSS) September 28, 2019

PHELLIPE EXPULSO — Pedro C 🗝🧜🏽‍♀️ (@pedrocool_) September 28, 2019