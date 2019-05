Bebê de atriz morre logo após o parto

View this post on Instagram

O luto é meu… o Anjo que se foi era Meu… O ser que me ensinou a ser Mãe era meu.. Yolanda Haya Diniz Soares da Costa com 42 Centímetros e 1.300 kg, foi embora fisicamente, mas deixou dentro de mim ainda um coração enlouquecido por ela. Gostaria de compartilhar pra que não venhamos a pensar ou imaginar tantas coisas aleatórias , hoje mais calma, consigo dizer que : ela não estava pronta pra algumas coisas …. o coração dela ficou fraco e parou de uma hora pra outra… Chorei desoladamente , desmaiei, gritei , não aceitei o diagnóstico… até que me “acalmaram” e quando me dei conta, TODOS estavam ao meu redor … família amigos … pastores,,, exatos 53 pessoas ao TODO nesses dois dias internada, me dando FORÇAS falando de DEUS! Eu amo a Deus , eu AMO A JESUS . Eles realmente sabem o que fazem e permitem.. minha filha me amava.. eu conversava com ela todos os dias, e ela me respondia com seus chutinhos… éramos amigas eu e ela.. no auge do nosso 8º mês, Deus permitiu que ela fosse para o céu.. mtos odeiam se expor, eu já prefiro estar aliviada em abrir isso como sempre abri minha vida profissional pra vcs. Pois DE VOCÊS recebia as melhores msgs de carinho. Eu estou Bem.. na medida do possível, vcs tinham prova de como eu estava amando cada momento cada fase.. Hoje, enterrar um filho, não é a ordem natural das coisas, o Papai dela e eu estamos DESOLADOS , mas essa é MAIS uma provação que vou Passar Amando a esse Deus, aprendendo, onde se eu pudesse trocar de lugar com ela, eu faria isso… Eu tô triste por isso, mas tô feliz que o melhor De Deus está por vir. Eu sempre digo que sou mto forte, tirei minha primeira e última foto com ela hoje… quem passa pelo que passei tira de letra qualquer situação… tô de pé pra curtir meus milhares de sobrinhos, priminhos… e se Deus um dia quiser novamente me contemplar com mais um bebê, no tempo Dele , tô aqui. Pra quem não sabe , nasci dia 12/10 dia das crianças…. , e eu amo crianças… 😍❤️ “Eu e minha Casa serviremos ao Senhor ..”