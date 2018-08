Atriz Beatriz Segall é internada em São Paulo

A atriz Beatriz Segall está internada em São Paulo. A informação é do portal G1, divulgada neste domingo (19).

O motivo da hospitalização da atriz de 92 não foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein, unidade de saúde onde ela se encontra, uma vez que a a família pediu privacidade no caso. Por esse motivo, o boletim médico não será divulgado – como é de praxe pela comunicação do hospital em seu site.

Uma das maiores artistas brasileira e conhecida por personagens marcantes, como a vilã Odete Roitman, Beatriz realizou seu último trabalho na televisão em 2015, na série Os Experientes, da Rede Globo.

