O título O Príncipe Rebelde: poder, paixão e desafios do Príncipe Charles (em tradução livre) é a nova biografia não-autorizada do Príncipe Charles. Assinada por Tom Bower, o livro narra a vida do pai de William e Harry e também revela bastidores da Família Real que não são conhecidos pelo público.

Um dos episódios citados por Tom no livro refere-se a um embate entre a Rainha Elizabeth II e Charles sobre a atual esposa do filho, Camilla Parker Bowles. O caso foi publicado pelo Daily Mail no último dia 19.

Leia mais: O motivo de nem toda mulher da família real poder usar tiara

O episódio citado pela obra ocorreu durante uma reunião da família no castelo de Balmoral em 1995, em que Charles pede à mãe que não interfira em seu relacionamento com Camilla. Em reposta, a Rainha, que estaria sob o efeito de algumas taças de martíni, disse: “Não quero ter nada a ver com isso (…) Aquela bruxa.”

De acordo com Tom, Elizabeth II não havia perdoado o filho por ter mantido o relacionamento extraconjugal com Camilla enquanto era casado com Diana.

Consequentemente, a presença de Camilla em eventos da Coroa não era bem vista e ela deveria passar discretamente pela monarca caso ambas frequentassem o mesmo ambiente. “Enquanto a Rainha está fora, a rata se diverte”, era uma frase de cunho pejorativo muito comum que circulava entre amigos da Família Real.

Vinte anos depois do desentendimento entre mãe e filho, entretanto, Elizabeth cedeu e Charles finalmente pode unir-se a Camilla.

Leia mais: Filho ilegítimo de Família Real ganha direito ao título