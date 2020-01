Backstreet Boys se apresentam em São Paulo

Brian, A.J., Howie, Nick e Kevin, os Backstreet Boys, desembarcaram no Brasil para apresentar a turnê In A World Like This, que começou no dia 6 de junho em Recife. A banda se apresentou também no Rio de Janeiro nos dias 8 e 11 de junho, em Belo Horizonte no dia 9 de junho, em São Paulo, no Citibank Hall, nos dias 12, 13 e 14 de junho, e em Porto Alegre, no dia 15 de junho.



A banda está enlouquecendo as fãs com as composições do mais recente álbum, In a World Like This, além de relembrar os grandes sucessos dos mais de 20 anos de carreira. Os Backstreet Boys lançaram o álbum em 2013, celebrando os 20 anos de carreira do conjunto. Este é o primeiro lançamento com os cinco integrantes originais, desde o retorno de Kevin Richardson ao grupo, em 2012. Ele havia deixado a banda em 2006 para dar mais atenção à família e aos projetos solo.

Também em 2013, eles começaram a gravar o documentário Backstreet Boys: Show Em What You’re Made Of. Nele, são mostradas algumas desavenças entre membros do grupo que culminaram em uma discussão entre Nick e Brian. Também são abordados os problemas que AJ teve com álcool e drogas. Essas dificuldades acabaram unindo os cinco integrantes, que querem mostrar o motivo pelo qual eles estão no grupo de maior sucesso da música pop dos anos 1990. O documentário foi lançado recentemente nos Estados Unidos e recebeu elogios da crítica.