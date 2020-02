Avenida Brasil: Tufão se declara para Nina

Nina pede demissão da mansão e Tufão tenta impedir a cozinheira de ir declarando seu amor

Foto: TV Globo/Divulgação

Fica difícil segurar a paixão que sente por Nina (Débora Falabella) e Tufão (Murilo Benício) decide jogar tudo no ventilador. Primeiro, assume para Carminha (Adriana Esteves) que ama a cozinheira. Depois, fala para a própria, que só não morre de susto porque é avisada antes por Jorginho (Cauã Reymond).

Pois é, o jogador conta à namorada que o pai a ama e Nina decide pedir demissão do emprego para não causar constrangimento. Enquanto está arrumando as malas, no entanto, Tufão aparece em seu quarto e se declara.

“Você não vai embora de jeito nenhum. Não vou deixar, entendeu? Não posso ficar sem você, Nina… Porque eu te amo!”, manda, na lata. Ela o corta com delicadeza, lembrando-lhe que tem um namorado, com quem se casará em breve. Tufão fica triste, mas não a pressiona.