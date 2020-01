Atrizes de ‘La Casa de Papel’ deixam escapar spoiler sobre Nairóbi

O final da terceira temporada de “La Casa de Papel” foi de cortar o coração, pois trouxe à tona detalhes conturbados da vida de Nairóbi – e, ainda por cima, ela acabou gravemente ferida.

A inspetora Alicia utilizou o filho de Nairóbi para desestabiliza-la. Ao ver a criança do lado de fora do banco, a personagem ficou bem próxima de uma janela, para enxergar melhor e, com isso, acabou sendo baleada.

O ferimento foi tão grave que todo mundo ficou em dúvida sobre o destino de Nairóbi. Será que ela vai sobreviver? Essa é uma das principais perguntas que precisam ser respondidas na quarta temporada.

Mas, as atrizes Esther Acebo e Itziar Ituño – que interpretam Monica/Estocolmo e Raquel/Lisboa respectivamente – acabaram entregando um provável spoiler sobre a nossa querida Nairóbi, dando fortes indícios de que ela está viva.

Na Comic-Con de Portugal, um entrevistador pediu que elas dessem suas considerações sobre teorias de “La Casa” que circulam na internet. A ideia era que elas apenas respondessem com “quente” e “frio”, para dizer se as especulações dos fãs faziam sentido ou não.

Diante da teoria de que Nairóbi morre, Itziar respondeu apenas “frio e quente”, mas a declaração de Esther foi bem reveladora: “Ela terminou a temporada três ‘mais ou menos’, pobrezinha. Mas Nairóbi é uma personagem muito forte”. Na mesma hora, Itziar concordou: “Sim, muito forte” – e Esther fez sinal de que estava passando um ziper pela boca. “Eu não falo mais nada”, completou.

Confira aqui a entrevista completa das atrizes: