Atriz Priscila Fantin é pedida em casamento

Ela disse sim! A atriz Priscila Fantin, 35 anos, está noiva do seu até então namorado, o ator Bruno Lopes.

Segundo UOL, o pedido de casamento foi feito no Rio de Janeiro no último final de semana deste mês de dezembro, antes dos dois viajarem à Pernambuco para as gravações da peça “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém“.

Juntos há um ano, a artista recebeu do ator um anel feito, exclusivamente, para ela. A peça, que demorou 4 meses para ser feita, é de ouro branco com diamante verde bruto da Chapada Diamantina e turmalinas Paraíba.

“Não poderia ser qualquer aliança, precisava ser bem trabalhada, com dedicação, como é o nosso relacionamento. Eu pensei e desenhei em conjunto com um amigo meu, que é joalheiro. A gente foi estudando as cores das pedras preciosas, que tivessem a ver com a gente. Demorou um pouco. Até chegar nas minhas mãos demorou uns quatro meses”, disse o ator.

Priscila compartilhou o pedido em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (5) e disse aos internautas que seu “êxtase não passa”.

O casal ainda não definiu a data para a cerimônia.

Confira o clique:

Leia também: Rainha Elizabeth revela, acidentalmente, foto de George e Charlotte

+ Tatá Werneck se revolta com caso de cão morto no Carrefour

Siga CLAUDIA no Instagram