Atriz de CSI é encontrada morta em casa

Lisa Sheridan, 44 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ela era conhecida por atuar em séries policiais como CSI: Investigação Criminal, CSI: Miami, NCSI e CSI: NY.

O corpo da atriz foi encontrado o dia 25 de janeiro, mas a informação só foi divulgada na quarta (27) quando a atriz Donna D’Errico, que atuou ao lado de Lisa em Only God Can, compartilhou a notícia. “Eu tinha acabado de falar com ela e tudo parecia ótimo, ela soava feliz e em alto astral”, escreveu em uma publicação no Facebook.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas a família descarta a possibilidade de suicídio.

