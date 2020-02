Atores de “Crepúsculo” em São Paulo

Kristen Stewart e Taylor Lautner interpretam Bella e Jacob, os protagonistas de “Lua Nova”, segundo filme da série “Crepúsculo”

Foto: AgNews

Sim, Kristen Stewart é uma simpatia e Taylor Lautner, um gatinho! Os atores, que estão no Brasil para divulgar o novo filme da série “Crepúsculo”, “Lua Nova”, esbanjaram entusiasmo no domingo, 1o de novembro, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

“Os fãs são superamáveis, amistosos e calorosos, muito legais”, disse a estrela enquanto uma multidão de pré-adolescentes cercava o local na tentativa de ver seus ídolos. A paixão era tanta que a polícia foi chamada para impedir que a galerinha invadisse o hotel. E olha que o galã Robert Pattinson, que vive o vampiro Edward Cullen, não veio. Ele estava divulgando o longa no Japão. Imagine se ele também estivesse por aqui, hein!?

A saga, escrita por Stephenie Meyer, é dividida em quatro livros que já venderam 70 milhões de exemplares nomundo. E “Lua Nova”, que tem estreia marcada para 20 de novembro, é a versão cinematográfica do segundo livro da série. O primeiro filme rendeu US$ 380 milhões nas bilheterias de todo o mundo.