Desde o último domingo (14) não se fala sobre outra coisa: a última temporada de “Game of Thrones” finalmente estreou e a internet pegou fogo até agora. Muito memes surgiram e quem não quer spoilers do episódio definitivamente precisa ficar longe do Twitter. A prova disso é que até a Netflix está falando sobre a série da HBO!

Veja também



É aquela velha história: “se você não pode vencê-lo, una-se a ele” – só que com muito bom humor, é claro.

A Netflix resolveu mandar um recadinho para a Cersei, usando aquela conversa sobre elefantes como gancho. Com isso, o serviço de streaming acabou divulgando a série “Nosso Planeta” da melhor maneira possível. Genial!