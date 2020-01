Ashton Kutcher chega ao Brasil

Ashton Kutcher chega ao país

Foto: Caio Duran / AgNews

Ashton Kutcher está no Brasil! O ator desembarcou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, na tarde desta segunda-feira (7). Usando boné, calça de moletom e carregando sua própria mala, Ashton foi avistado pelos paparazzi e se mostrou incomodado com as câmeras.

O ator veio desacompanhado de Mila Kunis, que está grávida do seu primeiro filho. O casal passou o fim de semana na Itália, onde prestigiou o casamento do vice-presidente do Google, Nikesh Arora, com Ayesha Thapar.

Desde o início da Copa do Mundo, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman e outros famosos internacionais também já estiveram no Brasil. Relembre todos!

Foto: Caio Duran / AgNews