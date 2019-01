Ascensão meteórica: cachê de Gabriel Diniz explode após ‘Jenifer’

Goste ou não, o verão 2019 já ganhou uma trilha sonora para embalar as festas e comemorações. Interpretado pelo cantor campo-grandense Gabriel Diniz, 28 anos, Jenifer é o hit que conquistou o Brasil. O clipe já tem mais de 100 000 visualizações no YouTube e a agenda de shows do artista já conta com pelo menos vinte shows por mês.

Com o sucesso da canção, o cachê médio dos shows passou a ser de 125 000 reais. “Ela [a canção ‘Jenifer’] está quebrando barreiras, me dando oportunidade de mostrar meu trabalho pelo Brasil inteiro”, conta Gabriel à VEJA São Paulo.

A música foi composta por oito pessoas e, inicialmente, os direitos autorais foram comprados por Gusttavo Lima, mas ele nunca a gravou. Quando a composição chegou aos ouvidos de Gabriel, ele decidiu negociar com Gusttavo e gravou a canção.

