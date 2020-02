As escolhas de Flávia Alessandra

Em 2009, Flávia brilhou como a

Dafne, de “Caras & Bocas”

Foto: Divulgação

Quer enlouquecer a atriz Flávia Alessandra? Peça-lhe para escolher entre opostos. “Como boa geminiana, considero os dois lados da moeda quase o encontro perfeito”, entrega. Mesmo com tal dificuldade assumida, ela topou a brincadeira proposta por VIVA! e decidiu – ou, pelo menos, tentou – entre as opções que oferecemos em vários aspectos, como sexo, carreira, beleza… “Foi quase impossível responder!”, brincou a loira. Pura modéstia. Como você verá, ela arrasou no teste!

BELEZA

Marcar os olhos ou a boca?

Os olhos!

Pó compacto ou base?

Base. Sem pó.

Unhas vermelhas ou francesinha?

Vermelhas.

Magra ou gostosa?

Magra sempre, mas acho que só na próxima encarnação.

Exercício ou dieta?

Exercício. Abaixo a dieta. Sou a favor de uma alimentação saudável.

CABELOS

Loira ou morena?

A personagem manda.

Curto ou comprido?

O que for melhor para a personagem.

Liso ou enrolado?

Amo o movimento do cabelo brasileiro, que permite liso um dia e enrolado no outro.

Solto ou preso?

Depende para quê.

Hidratação ou progressiva?

Progressiva não!!! Só hidratação, por favor!!!

CARREIRA

TV ou cinema?

TV, cinema e teatro.

Comédia ou drama?

Comédia, claro, é o mais gostoso, é sutil, é delicado… Mas só dou valor à comédia porque também faço drama.

Vilã ou mocinha?

O importante não é a categoria, mas o caldo que o personagem dá.

Intuição ou laboratório?

A intuição trilha meu caminho e me leva a um laboratório.

Beijo técnico ou para valer?

Técnico!!!

HOMEM

Beleza ou sex appeal?

Sex appeal.

Delicado ou sensível?

Sensível.

Romântico ou tarado?

O imprevisível.

Vaidoso ou desleixado?

Vaidoso, pero no mucho!

Musculoso ou inteligente?

Inteligente.

Tomar a iniciativa ou esperar ele agir?

Siga seus instintos.

MODA

Decote ou minissaia?

Um ou outro. Nunca os dois juntos.

Vestido ou calça?

Depende da situação.

Tênis ou salto alto?

Adoooooro um bom salto, mas em algumas situações amooooo um tênis.

Preto ou branco?

Sim! Botafogo!!!

Brinco ou colar?

Ou isto ou aquilo. Ou nenhum.

SEXO

Transar ou fazer amor?

As duas alternativas.

Dominar ou ser dominada?

Não dá para variar??? (risos)

Romeu e Julieta ou Sr. e Sra. Smith?

Sr. e Sra. Costa [Costa é o sobrenome do maridão da atriz, Otaviano, que interpreta o Adenor em Caras & Bocas]

Na cama ou na rua, na chuva, na fazenda…?

Em todas.

PREFERÊNCIAS

Doce ou salgado?

Os dois.

Dia ou noite?

Aí é difícil… Os dois.

Inverno ou verão?

Verão no Rio de Janeiro e inverno em São Paulo.

Campo ou praia?

Mais praia, sem dispensar o campo.

Planta ou bicho?

Meus cachorros e minhas orquídeas!