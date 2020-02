Aquele Beijo: Para reconquistar Claudia, Rubinho ajuda Vicente

Rubinho ajuda Vicente para impedir que ele se aproxime de Claudia

Foto: TV Globo/Divulgação

Ele não desiste! Quando descobre que Vicente (Ricardo Pereira) está paraplégico, Rubinho (Victor Pecoraro) tenta impedir a reaproximação de Claudia (Giovanna Antonelli) com seu grande amor. Então, procura a ex e oferece a Vicente uma consulta em um especialista carésimo.

A arquiteta vai atrás de Amália (Marina Mota) e conta a novidade. Mas o procurador, que está cada dia mais recluso, não se anima. E para não complicar, Amália esconde que quem está por trás de tudo é Rubinho.

Depois de alguma insistência, ele decide ir até o especialista. Mas quando descobre a verdade, o rapaz vai embora, e se recusa a seguir com o tratamento. Ao mesmo tempo em que tenta convencer o advogado a voltar atrás e aceitar a ajuda de seu rival, Claudia tenta descobrir se Rubinho tramou com Lucena (Grazi Massafera) e Henrique (Edi Botelho) sua separação de Vicente. Ele, é claro, nega. Mas Regina (Nívea Maria) suspeita do ex-genro e alerta a filha.

Será que ela vai descobrir a verdade?