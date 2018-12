Apresentadora Meire Nogueira morre aos 78 anos

A apresentadora Meire Nogueira morreu na última quarta-feira (5), aos 78 anos, em Curitiba. A morte ocorreu em decorrência de um câncer descoberto há pouco mais de 1 mês.

Ela chegou a passar por algumas cirurgias, porém seu quadro clínico se agravou nos últimos dias. Mas acabou não resistindo e faleceu em um hospital de Curitiba.

Meire ficou famosa por sua carreira na TV como garota propaganda e apresentadora. A artista nasceu em uma cidade pequena do Paraná e foi lá que começou seus trabalhos. Ela teve passagem pela Tupi, Record, TVE e Rede Viva. Nos anos 80, estreou seu programa mais famoso, Tempo de Viver, voltado para pessoas da terceira idade, consagrando pioneirismo do estilo no Brasil.

No cinema, chegou a estrelar nas produções Um Marido Barra-Limpa e Gutierritos.

