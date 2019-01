Após polêmicas, perfil de Mc Melody no Instagram é retirado do ar

Após diversas polêmicas envolvendo a Mc Melody, 11 anos, o Instagram retirou o perfil da cantora do ar na última segunda-feira (21). Suas fotos e o conteúdo de seu perfil viraram assunto recentemente por conter um forte apelo sexual.

Com 3,6 milhões de seguidores, a conta era administrada pelo pai da jovem, Thiago Abreu, mais conhecido como Mc Belinho.

Caso de polícia

Esta não é a primeira vez que Gabriella Abreu Severino, mais conhecida como Melody, vira assunto por conta da “erotização” apresentada em sua música e nas fotos publicadas em seu perfil. Em 2015, seu pai enfrentou problemas judiciais com o Ministério Público por conta de letras de música e apresentações de Melody. Segundo o MP, eram uma “violação ao direito, ao respeito e à dignidade de crianças/adolescentes”.

Além disso, aos 10 anos a cantora anunciou o fim da carreira em vídeo publicado em seu Facebook. Ela apareceu aos prantos: “Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu. Só tenho a agradecer quem me ajudou. Muito obrigada pelo carinho. Hoje a Melody se acaba”, disse sem ter mais detalhes. Mas em 4 de julho, ela deu entrevista ao programa “The Noite”, com Danilo Gentili, onde anunciou seu retorno e lançamento de um clipe.

Thiago, que é também empresário da filha, comprometeu-se a impedir que as atividades exercidas pela menina a expusessem a expressões de conotação pornográfica e ainda a observar as roupas usadas pela menina para não exprimir uma exibição artística de caráter sexual. Com novas denúncias sobre a exposição e sexualização de Melody, Thiago pode ter que pagar multa de R$ 10 mil ao Ministério Público do Trabalho, penalidade prevista no Termo de Ajustamento de Conduta.

A intervenção de Felipe Neto

A discussão sobre a sexualização da menina ressurgiu após o youtuber Felipe Neto trazer o assunto à tona. “Havia informado ao seu pai que não faria mais ‘react‘ enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou. E piorou muito. Ela tem 11 anos. ONZE. E eu tive que censurar uma foto pra poder exibir”, explicou ele, que afirmou ter banindo de seu canal os vídeos sobre Melody.

Após a repercussão do caso, Thiago Abreu, o pai de Melody, firmou acordo com Felipe Neto, no qual a menina e sua irmã, Bella Angel, 14 anos, receberiam acompanhamento pedagógico e psicológico, a ser realizado por profissionais especializados em educação infantil.

Em entrevista ao Extra, a mãe das meninas, Glória Severino, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. “Nunca consegui ser presente nessa questão da carreira das duas porque estava trabalhando. De repente, comecei a ver minhas filhas com muita exposição e erotização. Reclamava muito. O problema é que ele (Thiago) nunca me escutou”, declarou ao jornal.

Felipe Neto publicou em suas redes sociais um comunicado informando que, a partir do acordo feito, a carreira da menina sofrerá mudanças. “Seguindo com uma estratégia de limpar a imagem da Melody e começar uma nova história na carreira dela, removi todos os reacts aos clipes dela do meu canal. A ideia é recomeçar. O suporte que ela e a família estão recebendo está mudando tudo e a família está colaborando 100%”, escreveu.

E na manhã desta terça-feira (22), Thiago Abreu anunciou que não cuida mais da carreira da filha. O anúncio foi feito pelo próprio funkeiro na manhã desta terça-feira. Em um comunicado, “Belinho” pediu desculpas “pelos excessos cometidos”. Ele também era o responsável pela carreira de sua outra filha, Bella Angel, de 14 anos.

Segundo o anúncio feito por Thiago, a trajetória profissional das meninas ficará a cargo da mãe delas, Glória Daiane Severino, e de Sabrina Bittencourt, uma profissional indicada pelo youtuber Felipe Netto.