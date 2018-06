Após morte de Kate Spade, David Spade faz doação para saúde mental

O ator e comediante norte-americano David Spade, 53 anos, decidiu doar 100 mil dólares para uma instituição que ajuda pessoas com doenças mentais. A atitude é uma homenagem à sua cunhada, a designer Kate Spade, que cometeu suicídio no início deste mês.

A instituição beneficiada é a National Alliance on Mental Illness (NAMI), maior organização de saúde mental dos Estados Unidos, dedicada a auxiliar a vida de milhões de afetados por doenças mentais, por meio de programas educacionais e grupos de apoio.

Kate foi encontrada morta no quarto de seu apartamento em Manhattan, no último dia 5. A família, amigos e fãs da designer ficaram chocados ao saber, pela empregada, o que havia ocorrido. O escritório do médico legista da cidade de Nova York declarou oficialmente a morte por suicídio dois dias depois. “Eu ainda não consigo acreditar. É um mundo difícil lá fora, as pessoas tentam aguentar”, escreveu David em uma rede social.

O marido de Kate, Andy, que é irmão mais velho de David, revelou que a designer estava em tratamento contra a depressão e a ansiedade. Ele também confirmou a separação do casal e disse que havia se mudado da casa dela havia 10 meses. “Kate sofria de depressão e ansiedade por muitos anos. Ela estava procurando ativamente ajuda e trabalhando de perto com seus médicos para tratar sua doença, que leva muitas vidas. Nós estávamos em contato com ela na noite anterior e ela parecia feliz”, relatou Andy a “People“.

“Não havia nenhuma indicação de que ela faria isso. Foi um choque completo. E claramente não era ela. Havia demônios pessoais contra os quais ela estava lutando”, disse o pai de David e sogro de Kate.

