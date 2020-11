Aos 73 anos, morre a cantora Vanusa

Na manhã de hoje (8), um enfermeiro da casa de repouso onde a cantora Vanusa morava percebeu que ela não apresentava batimentos cardíacos. Os médicos confirmaram que a causa da morte foi insuficiência respiratória.

Vanusa morava na casa de repouso, em Santos, litoral de São Paulo, há dois anos. Mas em setembro e outubro foi internada em um hospital da cidade por causa de um grave quadro de pneumonia. Seu filho, Rafael Vanucci, fazia atualizações constantes sobre o estado da mãe.

Os funcionários da casa de repouso afirmaram que Vanusa estava bem no sábado, quando recebeu sua filha, Amanda. Ela estava falando, se alimentando normalmente, segundo afirma a equipe do local.

Vida e obra

Vanusa nasceu em 1947, em Minas Gerais. Fez sucesso cantando nas últimas edições do programa da Jovem Guarda e depois entrou para o elenco de Adoráveis Trapalhões, com Renato Aragão.

Ela lançou mais de 20 discos e vendeu 3 milhões de cópias, trabalhando com outros artistas reconhecidos, como Ronnie Von e Fagner.

Vanusa participou de peças de teatro e musicais, como Hair. Em 1999, ela também transformou em teatro musical sua biografia, estralando a peça Ninguém é Loura por Acaso. Vanusa também escreveu uma autobiografia, Ninguém é Mulher Impunemente.

A artista foi casada com Antonio Marcos, seu parceiro em diversas músicas. Com ele, teve Aretha e Amanda. Aretha postou em seu Instagram que a morte da mãe aconteceu no mesmo dia do aniversário do pai: “Ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade”. Com o diretor e ator Augusto César Vanucci, teve Rafael.

Ainda não há informações sobre o velório ou o enterro da cantora.

