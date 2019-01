Aos 25, Anitta diz ter alcançado todos os seus sonhos

Realizar todos os sonhos em um curto período – dos 18 anos aos 25 – não é para qualquer um. E é sobre isso que a cantora e empresária Anitta falou hoje, em longo post no Instagram. Capa da revista Exame deste mês, ela celebra o sucesso nos negócios e fala sobre a importância de nos valorizarmos para conquistar as realizações:

“Este mês na capa da revista Exame falando sobre negócios e sobre minha vida como empresária. Quero agradecer à toda equipe da revista pela confiança de dedicar seu conteúdo à minha história. Celebro com esta capa a minha alegria de ter alcançado todos os meus sonhos ao final dos meus 25 anos de idade. Para todos que acompanham meu trabalho gostaria de dizer que não há limites para nossos sonhos desde que haja dedicação e sabedoria em você. A partir de 2019 início uma nova fase na minha vida. Uma fase de testar coisas novas, de me jogar, de me arriscar em novos desafios e literalmente “ver no que dá”, sem a pressão que um dia existiu de “provar que sou capaz”. Em 2018 aprendi que reconhecer seus próprios méritos não significa “ser cheio de si”, desde que você não se coloque acima de ninguém. Todo mundo é/foi importante para algo/alguém na vida. Se valorizar (sem tirar os pés chão) é importante, principalmente nos dias de hoje. E para quem, ainda no século 21, se pergunta o que uma funkeira de 25 anos cheia de plásticas que rebola a bunda tem para dizer numa revista de negócios: Se pergunte o que faz um empresário para criar um produto de destaque no país que sobreviva por mais de 5 anos em ascensão. Se pergunte o que um empresário faz para pagar seus impostos e tocar seu negócio respeitando as leis complicadíssimas do Brasil e ainda assim obter lucro no final. Se pergunte como um empresário faz para sobreviver a tempos de crise mantendo as dezenas de empregos que gera. Se pergunte como um empresário faz pra manter o controle diante de tantas vidas que ficam à mercê de suas decisões. Se pergunte como você faria isso se tivesse nascido em um ambiente de pouquíssimas oportunidades, muito preconceito, dificuldades e competitividade. Se pergunte como fazer isso dos 18 aos 25 anos de idade. É sobre isso que falo na revista. “

Prevendo polêmica a respeito de sua fala, a cantora continuou seu discurso em um segundo post:

“Para completar meu post anterior (que obviamente terá as mais diversas repercussões). Antes que comecem as afirmações de que estou “desabafando” ou “reclamando” ou “me achando”. A cada dia que passa vejo o quão grande têm sido os julgamentos superficiais entre pessoas que mal conhecem as histórias umas das outras na internet. Entendi que é momento de cada um enxergar seu valor e sua verdade para que não caia nas armadilhas da vida online. Minha história não me faz melhor que ninguém. Mas me faz única. Assim como cada um de vocês. A soberba nos sufoca mas a falsa modéstia nos explode. Desejo que as pessoas na internet saibam enxergar que todos tem qualidades e sobretudo defeitos, até elas próprias”.

