Hoje é dia de festa para a pequena Maria Flor, filha da atriz Deborah Secco e do modelo Hugo Moura, que completa 2 anos de vida na segunda-feira (4). Em comemoração antecipada, a família recebe os amigos e parentes no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, no Rio de Janeiro (RJ).

O tema da festa é “Casa da Minnie” e mistura cenários, cores e referências à personagem icônica do universo Disney. Quem assina a organização é a produtora de festas Roberta Niemeyer.

Confira os primeiros cliques do evento:

Começou a festa!!! 🎉🎁🎂 @goiabeiracoisaetal @robertaniemeyer A post shared by Deborah Secco (@dedesecco) on Dec 3, 2017 at 11:02am PST

Muito obrigada pelo carinho @dedesecco !!! Que Deus abençoe ricamente a sua princesa 💜 Obrigada pela confiança de sempre @robertaniemeyer 🙏 #mariaflorfaz2 #tudolindo #cozinhadaminnie #minibolodeleiteninho #brigadeirosgourmet A post shared by Tatiana Brum (@tatifbrum) on Dec 3, 2017 at 11:15am PST