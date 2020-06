Feliz vida! Gilberto Gil completa 78 anos e recebe linda homenagem

Hoje é dia de festa para o cantor e compositor Gilberto Gil. O “Orixá” da música brasileira completa hoje 78 anos e não faltaram homenagens para ele.

Na madrugada dessa sexta-feira (26), foi divulgado um vídeo no Youtube com a participação de artistas, cantores, diretores de cinema, e atores, parabenizando Gilberto por mais um ano de vida, talento, música e história.

No vídeo estavam grandes artistas da música brasileira como Alcione, Caetano Veloso, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Djavan, Ana Carolina, Chico Buarque entre outros, e no vídeo todos cantavam um de seus maiores sucessos “Andar Com Fé“.

Continua após a publicidade

No vídeo, o próprio Gil aparece em sua casa em Araras, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A família do cantor não ficou de fora da homenagem. Bela Gil, filha do cantor canta os versos junto com a sua filha Flor, que mostra todo o talento herdado do avô.

E as comemorações não pararam na homenagem. Aos fãs e apaixonados pelas músicas de Gil, nesta sexta-feira a partir das 20h, acontecerá uma live em seu canal no Youtube para festejar os seus 78 anos.