Parece que a Anitta está definitivamente se consolidando como artista mundial. Nesta semana, ela está no México para as gravações do programa The Voice local, no qual será jurada segundo o colunista Leo Dias, do O Dia. No país, o programa originalmente holandês é exibido pela emissora Las Estrellas e se chama La Voz.

De acordo com o jornal mexicano El Mañana, os jurados foram confirmados nesta quinta-feira (12). Além da estrela brasileira, estão escalados o mexicano Carlos Rivera, a espanhola Natalia Jiménez e o colombiano Maluma. O produtor Miguel Ángel Fox disse que só falta assinar os contratos, porém as fotos oficiais já foram feitas, informa a publicação.

A apresentadora do programa foi anunciada em maio e será Lele Pons, influenciadora venezuelana naturalizada norte-ameicana e amiga pessoal de Anitta. Lele tem mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. Ela é agenciada pela Shots Studios, mesma empresa que cuida da carreira internacional da nossa diva pop.

Brilhando na Netflix

Nesta quinta-feira, também foi anunciada a série documental da cantora pela Netflix. Vai Anitta estreia ainda este ano e está sendo produzida pela Shots Studios. A série mostra os bastidores das suas apresentações, suas viagens internacionais e também detalhes da sua vida pessoal. Segundo comunicado feito pelo serviço de streaming, “as câmeras terão acesso irrestrito e sem censura aos bastidores de sua agitada rotina”.