Anitta publica primeira foto como jurada do La Voz, o The Voice mexicano

Como a gente adiantou na semana passada, a cantora Anitta, 25 anos, será jurada do The Voice. Porém nada de substituir a Ivete Sangalo ou a Claudia Leitte. A nossa estrela internacional estará no La Voz, a versão mexicana do programa holandês.

Nesta terça-feira (17), ela publicou uma foto em seu perfil do Instagram confirmando a novidade. Na imagem, ela aparece sentada na icônica cadeira do programa.

Além da estrela brasileira, estão escalados o mexicano Carlos Rivera, a espanhola Natalia Jiménez e o colombiano Maluma.

A apresentadora do programa foi anunciada em maio e será Lele Pons, influenciadora venezuelana naturalizada norte-ameicana e amiga pessoal de Anitta. Lele tem mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. Ela é agenciada pela Shots Studios, mesma empresa que cuida da carreira internacional da nossa diva pop.