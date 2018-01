Anitta adota cães do instituto de Luisa Mell

A cantora Anitta tem mais dois pets em casa agora. Além de Alfredo e Olavinho, ela adotou dois cães do Instituto Luisa Mell. No Instagram, a ativista contou que Anitta entrou em contato com ela dizendo que tinha pensado em comprar um cachorro, mas que mudou de ideia e resolveu adotar depois de conhecer o trabalho de Luisa.

Luisa levou ao hotel que a cantora estava hospedada alguns pets resgatados e Anitta não conseguiu ficar apenas com um. Um dos cães foi resgatado em um canil clandestino no ano passado, em episódio que gerou polêmica e deixou os defensores de animais indignados com as condições encontradas.